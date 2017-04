Un sofer a vrut sa evite un caine, insa a provocat un accident cu doua victime, la Ipotesti VIDEO

Doua persoane au fost transportate la Spitalul Judetean Suceava.

Un sofer a vrut sa evite un caine, insa a provocat un accident cu doua victime. Marti, in jurul orei 13.00, in timp ce conducea autoturismul pe strada Bisericii, din comuna Ipotesti, intr-o curba la stanga, pentru a evita impactul cu un caine, un localnic de 32 de ani, a efectuat un viraj la stanga, moment in care, a pierdut controlul asupra directiei de mers, a patruns pe sensul opus si a intrat in coliziune frontala cu autoturismul condus de un barbat de 60 de ani din aceeasi localitate. In urma accidentului, a rezultat ranirea conducatorului auto de 60 de ani si a sotiei acestuia, o femeie de 55 de ani, din aceeasi localitate, pasagera in autoturism, care au fost transportati cu ambulanta la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. Cei doi soferi au fost testati cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.