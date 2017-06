Un sofer baut a facut zob trei masini, intr-o intersectie din Suceava. O femeie a fost ranita in carambol VIDEO si FOTO

Barbatul de 36 de ani s-a ales cu dosar penal. SURSA FOTO SI VIDEO:Ionel Curcan, Suceava

Un sofer baut a facut prapad cu masina, intr-o interesectie din municipiul Suceava, luni seara. Barbatul de 36 de ani, Costel I., a pierdut controlul volanului in timp ce conducea autoturismul pe strada Mihai Eminescu, in dreptul intersectiei cu strada Veronica Micle. Autoturismul acestuia a intrat pe contrasens iar apoi a lovit o alta masina, condusa regulamentar de o suceveanca de 57 de ani. In urma impactului, ambele autovehicule au fost proiectate intr-un autovehicul VW Touareg care era parcat regulamentar pe sensul de deplasare Modern spre Marasesti. Costel I. a fost testat cu aparatul etilotest, rezultand o alcoolemie de 0.54 mg/l alcool pur in aerul expirat si i-au fost recoltate probe biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. Soferita a carei masina a fost initial lovita a fost transportata la Spitalul Judetean Sf. Ioan cel Nou de la Suceava pentru ingirjiri medicale, ea acuzand dureri toracice.

Politistii au intocmit in acest caz dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de vatamare corporala din culpa si conducerea unui autovehicul de catre o persoana aflata sub influenta bauturilor alcoolice.