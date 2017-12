Un sofer baut a intrat cu masina intr-o caruta si a fugit de la fata locului, la iesire din Suceava spre Radauti

In urma accidentului trei persoane au fost ranite.

Un sofer baut a intrat cu masina intr-o caruta si a fugit de la fata locului.Accidentul a avut loc in noaptea de duminica spre luni, ora 00.05, pe DN 2, in afara localitatii Patrauti. In timp ce conducea autoturismul, un localnic de 20 de ani nu a pastrat o distanta regulamentara in mers si a intrat in coliziune fata-spate cu atelajul hipo care circula in fata sa, condus de un tanar de 25 de ani, din comuna Dornesti, pe care l-a proiectat in sant. In urma accidentului, a rezultat ranirea usoara a carutasului, a pasagerului din atelaj un tanar de 18 ani, din comuna Mitocu Dragomirnei si a unui tanar de 22 de ani, din comuna Patrauti, pasager in autoturism. Victimele au fost transportate cu ambulanta la spital, pentru acordarea de ingrijiri medicale. Dupa accident, conducatorul auto a plecat cu vehiculul de la fata locului fara incuviintarea politiei fiind identificat in jurul orei 02.20. Cei doi participanti la trafic au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ pentru conducatorul atelajului hipo si de 0,42 mg/l alcool pur in aerul expirat, pentru conducatorul auto, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "vatamare corporala din culpa", "parasirea locului accidentului fara incuviintarea politiei" si "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului", ce va fi solutionat procedural.