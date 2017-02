Un sofer baut a intrat pe contrasens si s-a izbit intr-un alt autoturism, dupa ce a incercat sa evite un biciclist, la Radauti

Bicilistul implicat in evenimentul auto era si el beat. Acesta avea o alcoolemie de 0,73 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Un sofer baut a intrat pe contrasens si s-a izbit intr-un alt autoturism. Miercuri, in jurul orei 18.00, in timp ce conducea autoturismul pe strada Putnei din municipiul Radauti, un localnic de 40 de ani, a incercat sa evite un biciclist de 49 de ani din comuna Horodnic de Jos care circula in aceeasi directie de mers, moment in care, a derapat si a patruns pe contrasens, unde, a intrat in coliziune cu autoturismul condus regulamentar de un barbat de 45 de ani, din municipiul Radauti. In urma accidentului, nu au rezultat victime, ci doar avarierea ambelor autoturisme. Cei trei participanti la trafic au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ pentru conducatorul auto de 45 de ani, de 0,73 mg/l alcool pur in aerul expirat pentru biciclist si de 0,46 mg/l alcool pur in aerul expirat pentru conducatorul auto de 40 de ani, vinovat de producerea accidentului si caruia, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural.