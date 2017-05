Un sofer baut a lovit cu masina un pieton si a parasit locul accidentului, la Ciocanesti

Cei doi participanti la trafic au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,21 mg/l in aerul expirat in cazul conducatorului auto si de 0,48 mg/l alcool pur in aerul expirat in cazul biciclistului, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.

Un sofer baut a lovit cu masina un pieton si a parasit locul accidentului. Duminica, in jurul orei 23.00, in timp ce se deplasa pe bicicleta pe DN 18, pe raza localitatii Ciocanesti, fara a avea imbracaminte cu elemente fluorescent-reflectorizante, un localnic de 54 de ani, a fost acrosat cu oglinda de un autoturism care circula din spatele sau si al carui conducator auto, a parasit locul accidentului.In urma investigatiilor efectuate de politisti, conducatorul auto, un localnic de 29 de ani, a fost identificat la domiciliu, iar autoturismul implicat in accident a fost parcat de acesta in curtea unei cunostinte de pe raza localitatii Ciocanesti.In urma accidentului, biciclistul a suferi leziuni usoare. Cei doi participanti la trafic au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,21 mg/l in aerul expirat in cazul conducatorului auto si de 0,48 mg/l alcool pur in aerul expirat in cazul biciclistului, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.