Un sofer baut a lovit o femeie pe trecerea de pietoni, in municipiul Suceava VIDEO

Barbatul de 38 de ani s-a ales cu dosar penal.

Un sofer baut a lovit o femeie pe trecerea de pietoni. Accidentul a avut loc miercuri seara pe strada Calea Obcinilor( in zona magazinului Lidl), din municipiul Suceava. Un localnic de 38 de ani, in timp ce conducea autoturismul marca Audi, nu a acordat prioritate de trecere unei femei de 48 ani, din municipiul Suceava, care era angajata in traversare pe trecerea de pietoni, accidentand-o.

In urma impactului victima a suferit leziuni traumatice. La fata locului a ajuns un echipaj medical, femeie fiind preluata si transportata la U.P.U Suceava unde, in urma evaluarii medicale, a fost diagnosticata cu traumatism cranio-cerebral, contuzie umar stang si genunchi bilateral.

Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind de 0,28 mg/l alcool pur in aerul expirat, ulterior, fiindu-i prelevate probe biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei.

Soferul s-a ales cu dosar penal, sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa.