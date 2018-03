Un sofer baut si agresiv din Malini a fost imobilizat si incatusat de politisti

Barbatul de 51 de ani a fost oprit pentru control la intersectia DN 2 cu DJ 209 A, din localitatea Cornu Luncii.

Un sofer baut si agresiv din Malini a fost imobilizat si incatusat de poltisti. Vineri, ora 20.30, un echipaj din cadrul Politiei municipiului Falticeni, a oprit pentru control la intersectia DN 2, cu DJ 209A, din localitatea Cornu Luncii, autoturismul condus de un barbat de 51 de ani, din comuna Malini.Intrucat emana halena alcoolica, politistii i-au solicitat conducatorului auto sa se supuna testului cu aparatul alcooltest, insa acesta a refuzat, dupa care, a refuzat deplasarea la spital, devenind violent verbal si opunand rezistenta, motiv pentru care a fost imobilizat si incatusat. Ulterior, barbatul de 51 de ani a fost condus la spital, unde a refuzat recoltarea de probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "refuzul sau sustragerea conducatorului unui vehicul de a se supune prelevarii de mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei", ce va fi solutionat procedural.