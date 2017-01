Un sofer beat a accidentat un barbat intr-o statie de autobuz din municipiul Suceava

Tanarul de 26 de ani, din municipiul Suceava, avea o alcoolemie de 0,67 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Un sofer beat a accidentat un barbat intr-o statie de autobuz. Joi, ora 12.00, in timp ce conducea autoutilitara pe strada Traian Vuia din municipiul Suceava, un tanar de 26 de ani din localitate, nu a pastrat distanta regulamentara in mers si a acrosat autoutilitara condusa regulamentar de un localnic de 31 de ani. In urma impactului, autoutilitara acrosata fost proiectata pe trotuarul din statia de transport in comun, unde, a accidentat un barbat de 34 de ani, tot din municipiul Suceava, care astepta autobuzul. Victima a fost transportata la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ in cazul barbatului de 31 de ani si de 0,67 mg/l alcool pur in aer expirat in cazul celui de 26 de ani, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.