Un sofer beat a acrosat un autoturism in trafic, la Vama

Barbatul de 37 de ani, din muncipiul Campulung Moldovenesc, a refuzat sa fie testat cu aparatul etilotest.

Un sofer beat a acrosat un autoturism in trafic. Sambata, in jurul orei 19.00, Politia municipiului Campulung Moldovenesc a fost sesizata prin "S.N.U.A.U. 112" despre faptul ca, in timp ce conducea autoturismul pe DN 17, in comuna Vama, o femeie de 27 de ani din localitate, a fost acrosata de un autoturism aflat in depasire si al carui conducator auto nu a apreciat corect distanta laterala, dupa care, barbatul a parcat masina intr-o statie de alimentare cu carburant din zona. Politistii deplasati la fata locului l-au identificat pe conducatorul auto implicat in tamponare ca fiind un barbat de 39 de ani, din municipiul Campulung Moldovenesc.Intrucat emana halena alcoolica, politistii i-au solicitat acestuia sa se supuna testarii cu aparatul etilotest, insa acesta a refuzat, motiv pentru care, a fost condus la spital, unde, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.Conducatoarea auto a fost testata cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural.