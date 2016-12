Un sofer beat a avariat doua masini parcate, in municipiul Suceava

Barbatul de 30 de ani avea o alcoolemie de 0,77 mg/l alcool pur in aerul expirat.

In noaptea de joi spre vineri, ora 03.00, in timp ce conducea autoturismul pe strada Slatioara din municipiul Suceava, un localnic de 30 de ani, nu a adaptat viteza la conditiile de drum, a patruns pe sensul opus si a intrat in coliziune cu doua autoturisme stationate regulamentar. Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,77 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.