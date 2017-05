Un sofer beat a avariat un autoturism intr-o parcare, in municipiul Suceava

Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,68 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.

Un sofer beat a avariat un autoturism intr-o parcare. Politia municipiului Suceava a fost sesizata prin "S.N.U.A.U. 112" despre faptul ca, pe strada Marasesti din localitate s-a produs o tamponare, iar unul dintre conducatorii auto se afla sub influenta alcoolului. Din primele cercetari, politiștii au stabilit faptul ca, joi, in jurul orei 19.50, in timp ce manevra autoturismul catre inapoi, un barbat de 42 de ani, din municipiul Suceava, nu s-a asigurat corespunzator, motiv pentru care, a acrosat un autoturism parcat regulamentar in parcarea din fata unui bloc de pe strada Marasesti din localitate. Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,68 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosa penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural.