Un sofer beat a avariat un autoturism parcat si a parasit locul accidentului, la Dragoiesti

Barbatul avea o alcoolemie de 1,29 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Un sofer beat a avariat un autoturism parcat si a parasit locul accidentului. Duminica, in jurul orei 15.00, in timp ce efectua manevra de mers inapoi in fata caminului cultural din comuna Dragoiesti, un barbat de 54 de ani, din municipiul Suceava, nu s-a asigurat corespunzator si a intrat in coliziune cu autoturismul apartinand unui localnic si parcat regulamentar, dupa care, a plecat de la fata locului. Din accident, nu au rezultat victime, ci doar avarierea celor doua autoturisme.

In urma activitatilor intreprinse de politisti, barbatul de 54 de ani a fost identificat pe raza comunei Dragoiesti si a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,29 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.

Barbatul s-a ales cu dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substanțe", ce va fi solutionat procedural.