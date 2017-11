Barbatul de 44 de ani, din municipiul Campulung Moldovenesc, avea o alcoolemie de 0,97 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Un sofer beat a dus victima acasa, dupa ce a lovit-o cu masina. Joi dupa-amiaza, in jurul orei 16.00, in timp ce se deplasa pe bicicleta pe DN 17A, un barbat de 82 de ani, din comuna Sadova, a fost accidentat de un autoturism al carui conducator auto, dupa impact, a transportat victima la domiciliu, dupa care a plecat, fara sa sesizeze politia. In urma verificarilor, conducatorul auto implicat in accident a fost identificat ca fiind un barbat de 44 de ani, din municipiul Campulung Moldovenesc.Intrucat emana halena alcoolica, acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,97 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "vatamare corporala din culpa", "parasirea locului accidentului ori modificarea sau stergerea urmelor acestuia" si "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural.