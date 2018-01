Un sofer beat a fugit de politie si a intrat cu masina intr-un gard, la Izvoarele Sucevei

Barbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,09 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Un sofer beat a fugit de poliie si a intrat cu masina in gard. Duminica, in jurul orei 23.20, in timp ce actiona pe DJ 175, din comuna Izvoarele Sucevei, o patrula din cadrul Sectiei 11 Politie Rurala Pojorata, a efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism, moment in care, conducatorul auto a virat brusc spre dreapta, acrosand un gard din apropiere. Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto, identificat de politisti ca fiind un localnic de 63 de ani, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,09 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, a refuzat recoltarea de probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante" si "refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice necesare in vederea determinarii alcoolemiei", ce va fi solutionat procedural.