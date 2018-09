Un sofer beat a gonit cu politia pe urmele sale. Acesta a ajuns cu masina pe un teren agricol. Incidentul a avut loc, sambata noapte, pe raza localitatii Horodnic de Sus. O patrula de politie a efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism, insa conducatorul auto nu s-a conformat, motiv pentru care, s-a procedat la urmarirea acestuia cu semnalele acustice si luminoase ale autospecialei de politie in functiune. Dupa aproximativ cinci kilometri, conducatorul autoturismului urmarit a virat pe un drum comunal neclasificat, iar dupa circa 500 de metri, a virat pe un teren agricol cultivat cu cartofi, continuandu-si deplasarea. S-a procedat la urmarirea in continuare a autoturismului, iar la scurt timp s-a reusit blocarea acestuia, moment in care, atat conducatorul cat si pasagerul din partea dreapta, au coborat si au fugit in directii diferite. Cele doua persoane au fost urmarite pe jos de politisti, reusindu-se imobilizarea acestora. Conducatorul auto a fost identificat ca fiind un localnic de 44 ani. Acesta emana halena alcoolica, insa, a refuzat sa fie testat cu aparatul etilotest, motiv pentru care, a fost transportat la spital, unde, i s-au recoltat mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Barbatul a fost sanctionat cu amenda in cuantum de 725 lei, pentru ca nu a oprit la semnalele politistilor. Oamenii legii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural.