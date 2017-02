Un sofer beat a intrat cu masina intr-o caruta. O persoana a fost ranita

Barbatul de 46 de ani, din orasul Dolhasca, avea o alcoolemie de 0,74 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Un sofer beat a intrat cu masina intr-o caruta. Joi, in jurul orei 18.30, un barbat de 46 de ani, din orasul Dolhasca, in timp ce conducea autoturismul pe D.J 208 E, pe raza satului Budeni, orasul Dolhasca, a intrat in coliziune fata in spate cu atelajul hipo condus de un barbat de 68 de ani, din comuna Lespezi, judetul Iasi, care se deplasa in aceeasi directie de mers si nu era echipat corespunzator pentru circulatia pe timp de noapte. In urma accidentului a rezultat vatamarea corporala a unei femei, de 63 de ani, din comuna Lespezi, judetul Iasi, pasagera in atelajul hipo, care a fost transportata cu ambulanta la Spitalul municipal Falticeni. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,74 mg/l alcool pur in aerul expirat si i s-au recoltat probe de sange in vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. Carutasul a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind 0,09 mg/l alcool pur in aerul expirat si i s-au prelevat probe de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "vatamare corporala din culpa" si "conducerea unui autovehicul cu o alcoolemie peste limita legala".