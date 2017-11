Un sofer beat a intrat cu masina intr-un cap de pod, la Probota

In urma accidentului barbatul a fost ranit. Acesta a fost transportat la Spitalul Judetean Suceava

Un sofer beat a intrat cu masina intr-un cap de pod. Duminica noapte un barbat de 54 de ani, din orasul Dolhasca, in timp ce conducea autoturismul marca Dacia Logan, pe D.J 208 S, pe raza satului Probota, la un moment dat, a pierdut controlul asupra directiei de mers si a lovit un cap de pod. In urma accidentului a rezultat vatamarea corporala a conducatorului auto, care a fost transportat la Spitalul Municipal Falticeni, ulterior fiind transferat la Spitalul Judetean Suceava, unde a ramas internat. Barbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0, 76 mg/l alcool pur in aerul expirat si i s-au recoltat probe de sange pentru stabilirea alcoolemiei.Politistii au intocmit in cauza dosar penal.