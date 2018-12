Un sofer beat a intrat cu masina intr-un parapet

Barbatul a refuzat sa fie testat cu aparatul etilotest.

Un barbat de 58 de ani, din comuna Capu Campului, s-a urcat beat la volan si a intrat cu masina intr-un parapet. Accidentul a avut loc pe DN 17, in arara municipiului Suceava, luni noapte. Conducatorul auto nu a adaptat viteza la conditiile de drum, carosabilul fiind acoperit cu mazga si a intrat in coliziune cu parapetul de protectie de pe marginea drumului. Potrivit politistilor, din accident nu au rezultat victime, ci doar pagube materiale.

Intrucat emana halena alcoolica, oamenii legii i-au solicitat conducatorului auto sa se supuna testului cu aparatul etilotest, insa acesta a refuzat, dupa care, la spital, a refuzat si recoltarea de mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.

Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "refuzul sau sustragerea conducatorului unui vehicul de a se supune prelevarii de mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei".