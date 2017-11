Un sofer beat a intrat cu masina pe contrasens, chiar in fata dubei de politie, in municipiul Suceava

Barbatul de 32 de ani, din municipiul Suceava, avea o alcoolemie de 0,87 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Un sofer s-a urcat beat la volan si a intrat cu masina pe contrasens, chiar in fata unei autospeciale de la Serviciul de Actiune Speciale din cadrul IPJ Suceava. Totul s-a intamplat marti seara, in jurul orei 21.30, pe Calea Unirii din municipiul Suceava. Un barbat de 32 de ani, din municipiul Suceava, in timp ce conducea autoturismul pe artera intens circulata, la un moment dat, a patruns pe sensul opus de mers, chiar in fata autospecialei. Conducatorul autospecialei de politie a tras de volan pentru a evita impactul cu masina care venea direct spre el, iar ulterior a efectuat semnale speciale de oprire acustice si luminoase. S-a reusit oprirea autoturismului respectiv de strada Calea Burdujeni. Deoarece soferul parea sub influenta bauturilor alcoolice politistul a solicitat sprijinul colegilor din cadrul Biroului Rutier. Barbatul de 32 de ani a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,87 mg/l alcool pur in aerul expirat si i s-au recoltat mostre biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal privind infractiunea de conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante.