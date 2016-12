Un sofer beat a lovit cu masina un pieton si a fugit de la locul accidentului. Barbatul a fost retinut pentru 24 de ore

Barbatul de 42 de ani, din minicipiul Suceava, avea o alcoolemie de 1,09 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Un sofer beat a lovit cu masina un pieton si a fugit de la locul accidentului. Luni, in jurul orei 14.00, in timp ce conducea autoturismul pe strada Ion Voda Viteazul din municipiul Suceava, un localnic de 42 de ani, a surprins si accidentat usor un barbat de 77 de ani, din localitate, care, in calitate de pieton, se deplasa pe marginea partii carosabile, dupa care, a parasit locul accidentului. In urma activitatilor operative intreprinse de politisti, autoturismul implicat in accident a fost identificat abandonat in dreptul unui imobil, iar conducatorul auto, a fost depistat si retinut de un echipaj de politie in cartierul Burdujeni, pe strada Muncii, la aproximativ doua ore si jumatate de la producerea evenimentului, acesta recunoscand fapta. Cei doi participanti la trafic au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,09 mg/l alcool pur in aerul expirat pentru conducatorul auto si de 0,31 mg/l alcool pur in aerul expirat, pentru pieton, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Barbatul de 42 de ani a fost retinut de politisti pentru 24 de ore si incarcerat in arestul I.P.J. Suceava, in cauza fiind intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunilor de "vatamare corporala din culpa", "parasirea locului accidentului ori modificarea sau stergerea urmelor acestuia" si "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului", ce va fi solutionat procedural.