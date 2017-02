Un sofer beat a lovit doua masini in trafic, la Dumbraveni

Barbatul de 59 de ani, din comuna Veresti, avea o alcoolemie de 0,61 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Un sofer beat a lovit doua masini in trafic. Politia orasului Salcea a fost sesizata despre faptul ca, pe DN 29, la intrarea in localitatea Dumbraveni, a avut loc o tamponare, iar unul dintre conducatorii auto se afla sub influenta bauturilor alcoolice. Politistii deplasati la fata locului au identificat trei autoturisme care prezentau avarii si pe conducatorii acestora, din primele cercetari, rezultand faptul ca, marti, ora 18.10, in timp ce conducea autoturismul pe DN 29, la intrarea in localitatea Dumbraveni, intr-o curba, un barbat de 59 de ani, din comuna Veresti, a patruns pe contrasens, unde, a intrat in coliziune cu un autoturism, dupa care cu altul, care circula in spatele acestuia. In urma coliziunii, autoturismul condus de barbatul de 59 de ani a parasit partea carosabila ajungand in sant. Cei trei conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest rezultatul fiind de 0,61 mg/l alcool pur in aerul expirat, in cazul barbatului de 59 de ani, care a fost condus la spital, unde, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei si negativ pentru ceilalti doi conducatori auto. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea unui vehicul pe drumurile publice sub influenta alcoolului sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural.