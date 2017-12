Un sofer beat a produs un accident apoi a fugit de la fata locului, la Darmanesti

Barbatul de 58 de ani, din comuna Darmanesti, avea o alcoolemie de 0,73 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Un sofer beat a produs un accident apoi a fugit de la fata locului. Joi, ora 21:00, politistii din cadrul SPR 5 Darmanesti au fost sesizati prin SNUAU 112 de catre un sofer cu privire la faptul ca un alt conducator auto nu i-a acordat prioritate si a provocat un eveniment rutier soldat cu pagube materiale iar ulterior si-a continuat deplasarea pana in satul Maritei, comuna Darmanesti, unde s-a oprit. In urma masurilor dispuse si deplasarii la fata locului, a fost identificat soferul de 58 de ani, din comuna Darmanesti, conducatorul autoturismului care nu a acordat prioritate. In urma testarii cu aparatul etilotest a conducatorului auto care a sesizat evenimentul a rezultat valoarea 0,00 mg/l alcool pur in aerul expirat iar in cazul barbatului de 58 de ani a rezultat valoarea 0,73 mg/l alcool pur in aerul expirat motiv pentru i-au fost recoltate probe de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante".