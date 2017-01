Tanarul de 21 de ani avea o alcoolemie de 0,65 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Un sofer beat a provocat o tamponare, la Zvoristea. In noaptea de duminica spre luni, ora 03.10, o patrula din cadrul Sectiei 5 Politie Rurala Adancata a identificat la intersectia DC 54, cu DC 54A, din comuna Zvoristea, doua autoturisme implicate intr-o tamponare. Din primele cercetari, politistii au stabilit faptul ca, pe fondul nepastrarii unei distante regulamentare in mers si a consumului de bauturi alcoolice, un tanar de 21 de ani din localitate, a intrat in coliziune fata spate cu autoturismul care circula in fata sa. Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ pentru conducatoarea auto care circula regulamentar si de 0,65 mg/l alcool pur in aerul expirat, in cazul tanarului de 21 de ani, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural.