Un sofer beat a provocat o tragedie la Ipotesti. A omorat o femeie care mergea pe marginea drumului

Un sofer beat a omorat o femeie care mergea pe marginea drumului.Miercuri, ora 11.00, in timp ce conducea autoturismul pe strada Calea Ipotesti, din satul Tisauti, comuna Ipotesti, un localnic de 47 de ani, s-a angajat in depasirea autoturismului condus de un localnic de 50 de ani, moment in care, a pierdut controlul asupra directiei de mers, a acrosat si accidentat grav o femeie de 68 de ani din aceeasi localitate, ce se deplasa regulamentar pe marginea din stanga a partii carosabile, in aceeasi directie cu cea a autovehiculelor. Victima a fost transportata cu ambulanta la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale, insa, din cauza leziunilor suferite, ulterior, a decedat. Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind de 0,42 mg/l alcool pur in aerul expirat in cazul barbatului de 47 de ani si de 0,32 mg/l alcool pur in aerul expirat, in cazul barbatului de 50 de ani, dupa care, la spital, conducatorului auto vinovat de producerea accidentului i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmti in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "ucidere din culpa" si "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural.In urma probatoriului administrat, barbatul de 47 de ani, a fost retinut pentru 24 de ore si incarcerat in arestul I.P.J. Suceava, urmand sa fie prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Suceava, pentru stabilirea masurilor legale ce se impun.