Un sofer beat a provocat scandal la UPU Suceava. Vineri noapte, in timp ce patrula pe raza comunei Dumbraveni, un echipaj din cadrul Politiei Orasului Salcea, a identificat un autoturism cu numar de inmatriculare provizoriu iesit in afara partii carosabile, iar conducatorul auto, un localnic de 50 de ani, incerca sa iasa cu vehiculul din sant. In urma audierii, barbatul a declarat faptul ca, a condus autoturismul pe raza localitatii. Intrucat emana halena alcoolica, acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,16 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.Totodata, interogand bazele de date, politistii mai stabilit si faptul ca autoturismul are autorizatia provizorie de circulatie expirata din data de 06 mai 2018. In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "punerea in circulatie sau conducerea unui vehicul neinmatriculat" si "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural.Totodata, intrucat in timp ce se afla la spital, conducatorul auto a adresat injurii personalului medical, a fost sanctionat contraventional cu amenda in valoare de 3.000 lei.