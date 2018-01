Un sofer beat a provocat un accident dupa care a parasit locul faptei, la Iacobeni

Barbatul de 52 de ani, din Dorna Candrenilor, avea o alcoolemie de 0,89 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Un sofer beat a provocat un accident dupa care a parasit locul faptei. Luni, in jurul orei, 16.00, politia a fost sesizata cu privire la faptul ca soferul unui autotren care tracta o remorca pe DN 17, pe raza comunei Iacobeni, a acrosat un autovehicul stationat in afara partii carosabile si a plecat de la fata locului, continuandu-si deplasarea spre comuna Carlibaba. S-a procedat la oprirea conducatorului auto la o distanta de circa trei kilometri de la locul producerii evenimentului, acesta fiind identificat ca fiind un barbat de 52 de ani, din comuna Dorna Candrenilor. Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto de 52 de ani a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,89 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural.