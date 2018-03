Un sofer beat a provocat un accident in lant, in Gura Humorului

Barbatul in varsta de 63 de ani avea o alcoolemie de 0,79 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Un sofer beat a provocat un accident in lant. Joi, in jurul orei 19.00, in timp ce conducea autoturismul pe strada Piata Republicii din orasul Gura Humorului, pe fondul neatentiei si al consumului de bauturi alcoolice, un localnic de 63 de ani, a intrat in coliziune fata-spate cu autoturismul condus de un barbat de 41 de ani din comuna Stulpicani, care astepta in coloana la semaforul electric si care, in urma impactului, a fost proiectat in autoturismul din fata sa, condus de un barbat de 41 de ani din orasul Gura Humorului. Din accident nu au rezultat victime, ci doar avarierea vehiculelor. Cei trei conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative pentru barbatii de 41 de ani și de 0,79 mg/l alcool pur in aerul expirat pentru barbatul de 63 de ani, caruia, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural.