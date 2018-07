Un sofer beat a provocat un accident in municipiul Suceava. Acesta a fugit de la spital FOTO

Barbatul avea o alcoolemie de 1,01 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Un sofer beat a provocat un accident in municipiul Suceava. Barbatul a intrat cu masina intr-un parapet. Accidenul a avut loc, miercuri dupa amiaza, pe strada 22 Decembrie. Un barbat de 32 de ani, din municipiul Iasi, in timp ce conducea autoturismul marca Ford, din directia Adancata catre Burdujeni, la intrarea in municipiul Suceava, intr-o curba la stanga, a pierdut controlul directiei de mers si a lovit un parapet de pe partea dreapta a strazii. In urma impactului a rezultat ranirea conducatorului auto care a fost transportat cu ambulanta la Spitalul Judetean Suceava. Acesta prezenta un traumatism cranio cerebral. In jurul orei 16.45 barbatul a parasit fara sa anunte unitatea medicala. Dupa aproximativ doua ore acesta a revenit la spital unde i s-au acordat ingrijiri medicale. Soferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultand o alcoolemie de 1,01 mg/l alcool pur in aerul expirat și i s-au recoltat mostre biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar peanl pentru comiterea infractiunilor de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", "vatamare corporala din culpa" și "refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice".