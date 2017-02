Un sofer beat a provocat un accident si fugit de la fata locului

Barbatul a fost identificat de politisti dar a refuzat sa se supuna testarii cu aparatul alcooltest.

Un sofer beat a provocat un accident si a fugit de la fata locului. Politia comunala Scheia a fost sesizata prin "S.N.U.A.U. 112" de o femeie din localitate, despre faptul ca, a fost implicata intr-un eveniment rutier, pe raza satului Sf.Ilie, iar celalalt conducator auto se afla sub influenta bauturilor alcoolice. Din primele cercetari, politistii au stabilit faptul ca, marti, ora 16.20, in timp ce conducea autoturismul pe strada Dealu Crucii din localitatea Sf.Ilie, ajungand la intersectia cu strada Dealu Vechi, un barbat de 44 de ani, din comuna Scheia, aflat sub influenta bauturilor alcoolice, a pierdut controlul asupra directiei de mers si a intrat in coliziune frontala cu autoturismul condus regulamentar de femeia din localitate, oprit in intersectie pentru a se asigura. Dupa producerea tamponarii, barbatul de 44 de ani a plecat de la fata locului, fiind identificat la scut timp de politisti .Intrucat emana halena alcoolica, politistii i-au solicitat conducatorului auto sa se supuna testarii cu aparatul alcooltest, insa acesta a refuzat, dupa care, a fost condus la spital, unde, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural.