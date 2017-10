Un sofer beat din Fratautii Vechi a fost incatusat dupa ce a devenit agresiv cu politistii

Un alt sofer s-a urcat beat la volan, a pierdut controlul asupra directiei de mers, a derapat intr-o curba si a intrat in coliziune cu un parapet metalic amplasat pe marginea drumului si cu gardul unui imobil.

Un sofer beat a fost incatusat deupa ce a devenit agresiv cu politistii. In ultimele doua zile, politistii rutieri s-au aflat in teren cu un numar sporit de echipaje pentru monitorizarea si indrumarea traficului dar si in vederea identificarii celor care conduc vehicule sub influenta bauturilor alcoolice punand in pericol siguranta rutiera. Au fost testati cu aparatul etilotest peste 200 de soferi, iar in cazurile in care alcoolemia a fost peste limita legala au fost intocmite dosare penale. Vineri dimineata, o patrula din cadrul Politiei orasului Gura Humorului a oprit pentru control pe strada Voronet din localitate, autoturismul condus de un barbat de 64 de ani din municipiul Radauti, care avea o deplasare sinuoasa si prezenta un risc rutier. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,07 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Acesta s-a ales cu dosar penal. Dupa aproximativ o jumatate de ora, un echipaj de politie a oprit pentru control pe DJ 175B, din comuna Pojorata, autoturismul condus de un barbat de 64 de ani din municipiul C-lung Moldovenesc. Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,45 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural. Vineri seara, Sectia 11 Politie Rurala Pojorata, a fost sesizata prin "S.N.U.A.U.112" despre faptul ca, un autoturism a distrus o parte din gardul unui imobil din comuna Fundu Moldovei. Politistii deplasati la fata locului, au identificat pe DJ 175, din comuna Fundu Moldovei, un autoturism care prezenta avarii si pe conducatorul auto, un barbat de 33 de ani, din comuna Crucea. Acesta a declarat faptul ca, in timp ce conducea autoturismul in care se afla singur, pe DJ 175, din localitate, din cauza vitezei, a pierdut controlul asupra directiei de mers, a derapat intr-o curba si a intrat in coliziune cu un parapet metalic amplasat pe marginea drumului si cu gardul unui imobil, fara a suferi leziuni. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,54 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Acesta s-a ales cu dosar penal. In noaptea de vineri spre sambata, in timp ce actiona pe DJ 178C, din comuna Bilca, un echipaj de politie a efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism cu numar de inmatriculare provizoriu, insa conducatorul auto nu s-a conformat, motiv pentru care, s-a procedat la urmarirea acestuia cu semnalele acustice si luminoase in functionare pe o distanta de aproximativ un kilometru, fiind blocat pe marginea carosabilului.In interiorul vehiculului, politistii l-au identificat pe conducatorul auto, ca fiind un barbat de 42 ani, din comuna Fratautii Vechi. Intrucat emana halena alcoolica, politistii i-au solicitat conducatorului auto sa se supuna testului cu aparatul etilotest, insa acesta a refuzat, dupa care, a fost condus la spital, unde, in prezenta personalului medical, a refuzat sa i se recolteze probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Pe timpul conducerii la spital, conducatorul auto a avut un comportament agresiv si agitat, motiv pentru care, a fost incatusat. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "refuz sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice", ce va fi solutionat procedural. Sambata, ora 20.30, o patrula din cadrul Sectiei 5 Politie Rurala Darmanesti a oprit pentru control, pe DN 2, intre comunele Patrauti si Darmanesti, autoturismul condus de un barbat de 66 de ani, din municipiul Suceava. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,69 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Barbatul s-a ales cu dosar penal.