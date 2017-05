Un sofer beat la volan, urmarit de politistii din Marginea

Barbatul de 73 de ani, din comuna Marginea, avea o alcoolemie de 0,62 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Un sofer beat la volan, urmarit de politisti. In noaptea de duminica spre luni, ora 00.12, o patrula din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Marginea a efectuat semnalul regulamentar de oprire a unui autoturism care se deplasa pe DN 2E, din comuna Marginea, conducatorul auto ignorand semnalul politistului rutier, continuandu-si deplasarea si marind viteza. S-a procedat la urmarirea autoturismului cu semnalele acustice si luminoase in functiune, reusindu-se blocarea acestuia dupa circa 500 metri, pe strada Stefan cel Mare din comuna Marginea. Conducatorul auto a fost identificat in persoana unui barbat de 73 ani din comuna Marginea, acesta emanand halena alcoolica.A fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,62 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care a fost transportat la Spitalul Municipal Radauti, unde i s-au recoltat doua mostre biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal.