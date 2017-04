Un sofer beat s-a izbit cu autoutilitara intr-un podet, la Fantanele VIDEO

In urma accidentului barbatul a fost ranit. Acesta a fost transportat la Spitalul Judetean Suceava.

Un sofer beat s-a izbit cu autoutilitara intr-un podet. Duminica, in jurul orei 20.00, in timp ce conducea autoutilitara, pe un drum comunal neclasificat din interiorul comunei Fantanele, pe fondul consumului de bauturi alcoolice, un localnic de 34 de ani, a pierdut controlul asupra directiei de mers si a intrat in coliziune cu podetul din fata unui imobil. Din accident, a rezultat ranirea a conducatorului auto. Barbatul a fost transportat la Spitalul Judetean Suceava unde a fost diagnosticat cu traumatism cranio-cerebral cu pierdere de cunostinta si contuzie la nivelul coloanei lombare(vezi declaratie Cristian Radu, medic Spitalul Judetean Suceava).Soferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,47 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Totodata, in urma verificarilor efectuate in bazele de date, polițistii au stabilit faptul ca, autoturismul este neinmatriculat, autorizatia provizorie fiind expirata din 13 august 2016. Politistii au intocmit in cauza sub aspectul savarsirii infractiunilor de "vatamare corporala din culpa", "punerea in circulatie sau conducerea unui autovehicul neinmatriculat" si "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural.