Un sofer beat s-a rasturnat cu autoutilitara si a acrosat un pieton, la Forasti

Barbatul avea o alcoolemie de 0,54 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Un sofer beat a pierdut controlul volanului, s-a rasturnat cu autoutilitara si a acrosat un pieton. Accidentul a avut loc joi dupa-amiaza pe raza satului Rosiori, comuna Forasti. Un localnic de 31 de ani, in timp ce conducea o autoutilitara, a pierdut controlul asupra directiei de mers, a patruns pe sensul si a parasit partea carosabila. In momentul in care autovehiculul s-a rasturnat a acrosat un localnic de 22 de ani care se afla, in calitate de pieton, in afara partii carosabile. In urma accidentului a rezultat vatamarea corporala a pietonului, care a fost transportat cu ambulanta la Spitalul Municipal Falticeni, unde i s-a stabilit diagnosticul "contuzie de bazin".

Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind de 0,54 mg/l alcool pur in aerul expirat si s-au recoltat probe biologice de sange la spital. Acesta s-a ales cu dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de vatamare corporala din culpa si conducerea unui autovehicul cu alcoolemie peste limita legala.