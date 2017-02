Un sofer beat s-a rasturnat cu masina intr-un sant, la Iacobeni

Barbatul de 64 de ani, din comuna Iacobeni, avea o alcoolemie de 0,75 mg/l alcool pur in arul expirat.

Un sofer beat s-a rasturnat cu masina intr-un sant. Sambata, ora 18.00, un barbat de 64 ani, din comuna Iacobeni, in timp ce conducea autoturismul pe DN 17 Iacobeni, din directia Suceava spre Vatra Dornei, dupa o curba la dreapta pe un sector de drum in panta, pe fondul vitezei neadaptate si a consumului de bauturi alcoolice a pierdut controlul asupra directiei de mers si a parasit partea carosabila.In urma evenimentului rutier a rezultat vatamarea corporala usoara a conducatorului auto. Barbatul a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind de 0,75 mg/l alcool pur in aerul expirat si i s-au recoltat si probe biologice de sange. Politistii au intocmit in cauza dosar penal privind infracțiunile de "vatamare corporala din culpa" si "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sub influenta bauturilor alcoolice".