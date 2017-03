Barbatul de 34 de ani, din comuna Vatra Moldovitei, a refuzat sa fie testat cu aparatul etilotest.

Un sofer beat si cu permisul retinut, incatusat de politisti dupa ce a facut scandal. Duminica, ora 01.20, o patrula din cadrul Politiei municipiului Campulung Moldovenesc, a oprit pentru control pe strada Calea Transilvaniei din localitate, un autoturism cu fara placute cu numere de inmatriculare, din care au coborat doua persoane, care au refuzat sa se legitimeze. Soferul a motivat ca stationa cu masina si era agresiv. Pentru ca ambele persoane au devenit recalcitrante, politistii au procedat la imobilizarea, incatusarea si conducerea acestora la sediul politiei. Conducatorul autoturismului a fost identificat de politisti ca fiind un barbat de 34 de ani, N.D., din comuna Vatra Moldovitei, care figura cu permisul de conducere retinut, fiind cercetat pentru alte infractiuni la regimul rutier. Intrucat emana halena alcoolica, politistii i-au solicitat conducatorului auto sa se supuna testarii cu aparatul alcooltest, insa acesta a refuzat atat testarea, cat si prelevarea de probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei.Totodata in urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, autorizatia de circulatie provizorie este expirata din data de 11 februarie.Politistii au intocmit in cauza dosar penal, barbatul de 34 de ani fiind cercetat pentru savarsirea infractiunilor de "conducerea unui vehicul fara permis de conducere", "refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice" si "conducerea unui vehicul neinmatriculat", ce va fi solutionat procedural.