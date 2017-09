Barbatul 33 de ani, din comuna Dornesti a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,88 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Un sofer beat si fara permis a fugit de politisti, a abandonat masina si a luat-o la fuga pe un camp. Sambata in jurul orei 16.00, in timp ce actiona pe DN 2, in comuna Granicesti, un echipaj rutier din cadrul Politiei orasului Siret, a inregistrat cu aparatul radar un autoturism inmatriculat in strainatate care rula cu viteza de 84 km/h, in localitate, motiv pentru care, s-au efectuat semnale acustice si luminoase de oprire, insa conducatorul auto le-a ignorat si si-a continuat deplasarea. In cauza, s-a procedat la urmarirea autovehiculului, al carui conducator auto a oprit brusc, a coborat si a fugit pe un camp din apropiere, fiind prins insa de politisti si condus la sediul politiei.Conductorul auto, identificat de politisti ca fiind un barbat de 33 de ani, din comuna Dornesti a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,88 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, barbatul nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto, eliberat de autoritatile romane. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "conducerea unui autovehicul fara permis de conducere" si "conducerea unui autovehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural.