Barbatul s-a urcat la volan dupa ce a consumat bauturi alcoolice si a condus cu viteza excesiva.

Un sofer care a produs un accident mortal la Breaza a fost trimis in judecata. Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Campulung Moldovenesc au dispus, prin rechizitoriu, trimiterea in judecata, in stare de libertate a lui Marcel Morosan, pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa, constand in aceea ca la data de 23 iunie 2014, in jurul orei 13:45, dupa ce a consumat bauturi alcoolice, a condus cu viteza excesiva un autoturism marca ARO, pe D.J. 175, in localitatea Breaza, judetul Suceava, din directia Breaza spre comuna Fundu Moldovei, intr-o curba la dreapta, a pierdut controlul asupra directiei de deplasare si s-a rasturnat in afara partii carosabile, accident rutier soldat cu decesul pasagerului D.G.