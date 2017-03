Un sofer cu o alcoolemie de 0,94 a ajuns cu masina intr-un sant, la Vicovu de Sus

Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "conducerea unui vehicul neinmatriculat" si "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural.

Un sofer beat a ajuns cu masina intr-un sant. Sambata, in jurul orei 14.20, o patrula din cadrul Politiei orasului Vicovu de Sus, a identificat intrat intr-un sant de pe strada Calea Cernauti, din localitate, autoturismul cu numar de inmatriculare provizoriu condus de un localnic de 35 de ani. Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,94 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.Cu ocazia verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, autoturismul nu este inmatriculat, autorizatia provizorie de circulatie fiind expirata din 7 martie. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "conducerea unui vehicul neinmatriculat" si "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural.