Un sofer cu o alcoolemie uriasa a fost implicat intr-un eveniment rutier, la Falticeni

Barbatul in varsta de 43 de ani, din muncipiul Campulung Moldovenesc s-a ales cu dosar penal.

Un sofer cu o alcoolemie uriasa a fost implicat intr-un eveniment rutier. Miercuri, in jurul orei 07.00, Politia municipiului Falticeni, a fost sesizata de o localnica, despre faptul ca, in cursul zilei, a fost implicata intr-o tamponare pe strada Tudor Vladimirescu, din localitatea de domiciliu, iar celalalt conducator auto se afla sub influenta bauturilor alcoolice.Politistii deplasati la fata locului au identificat o autoutilitara care prezenta avarii si pe conducatorul auto, un barbat de 43 de ani, din municipiul Campulung Moldovenesc. Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,27 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural.