Un sofer de la Diasil a fost prins la volanul unei masini de gunoi cu o alcoolemie de 1,01

Barbatul de 41 de ani, din comuna Zvoristea, s-a ales cu dosar penal.

Un sofer a fost prins la volan cu o alcoolemie de 1,01 mg/l alcool pur in aerul expirat. In noaptea de duminica spre luni, un echipaj de poliţie rutiera din cadrul Biroului Rutier Suceava, in timp ce desfasura activitati de cercetare la fata locului pe strada Gheorghe Doja din Municipiul Suceava, in cazul unui accident rutier cu victime, a oprit o masina de gunoi, condusa de un barbat de 41 ani, din comuna Zvoristea, angajat al S.C. Diasil Service S.R.L. Suceava. In urma testarii cu aparatul etilotest, s-a constatat ca barbatul avea o imbibatie alcoolica de 1,01 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care i-au fost recoltate mostre biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal ce va fi solutionat procedural.