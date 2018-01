Barbatul de 36 de ani a fost retinut pentru 24 de ore.

Un sofer din Galanesti a fugit de politisti pentru ca era beat si avea permisul anulat. Politia Municipiului Radauti in cooperare cu Politia Orasului Vicovu de Sus, a organizat o actiune preventiv-reactiva pe raza de competenta pentru reducerea riscului rutier datorat conducerii de vehicule de catre persoane aflate sub influenta alcoolului, a excesului de viteza si a altor cauze generatoare de accidente rutiere grave. In cadrul actiunii au fost constatate sase infractiuni, fiind aplicate 27 sanctiuni contraventionale, in valoare de 9.570 lei. De asemenea, a fost retinut un certificate de inmatriculare. Joi, in jurul orei 13.00, in timp ce actiona pe DN 2H, pe raza comunei Galanesti, un echipaj din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Galanesti a efectuat semnal regulamentar de oprire autoturismului condus de un localnic de 36 de ani, insa acesta nu s-a conformat si a continuat deplasarea, motiv pentru care, s-a procedat la urmarirea autovehiculului pe o distanta de aproximativ 1,5 km, reusindu-se imobilizarea autoturismului si a conducatorului auto. Cu ocazia controlului, politistii au constatat faptul ca datele din certificatul de inmatriculare prezentat de barbatul de 36 de ani nu corespund cu datele autovehiculului, seria de sasiu inscrisa in certificat fiind diferita fata de seria sasiului autovehiculului identificat in trafic. De asemenea, politistii au constatat faptul ca autoturismul nu este inmatriculat, numerele aplicate apartinand unui alt autoturism. Totodata, intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind de 0,99 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Interogand bazele de date, politistii au constatat faptul ca barbatul are permisul de conducere anulat din anul 2012 ca urmare a savarsirii unei infractiuni la regimul circulatiei rutiere. In cauza s-a dispus retinerea pentru 24 de ore, a barbatului de 36 de ani, care a fost incarcerat in arestul I.P.J. Suceava, urmand ca, vineri sa fie prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Radauti pentru stabilirea unor masuri privative.