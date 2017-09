Un sofer din Gura Humorului a lovit cu masina un pieton si a parasit locul accidentului. A fost identificat de politisti dupa urmele lasate la locul faptei

Barbatul de 67 de ani s-a ales cu dosar penal pentru comiterea infractiunilor de vatamare corporala din culpa si parasirea locului accidentului fara incuviintarea politiei.

Un sofer din Gura Humorului a lovit cu masina un pieton si a parasit locul faptei. A fost identificat de politisti dupa urmele lasate la locul faptei. Marti dimineata, un barbat de 54 ani, din comuna Todiresti, se deplasa pe DN 17, in afara localitatii Gura Humorului, fiind insotit de concubina sa o femeie de 56 ani, din comuna Paltinoasa. Cand au ajuns in dreptul unui restaurant cei au decis sa traverseze strada. Acestia s-au angajat in traversarea strazii prin loc nepermis si fara sa se asigure corespunzator, mai intai femeia, dupa care si concubinul acesteia, care insa, fiind sub influenta bauturilor alcoolice, s-a oprit pe marginea partii carosabile, unde a fost acrosat de un autoturism, care insa nu a oprit la fata locului, continuandu-si deplasarea. Victima a fost proiectata pe partea carosabila. In urma impactului a rezultat vatamarea corporala a pietonului, care a fost transportat la Spitalul Orasenesc Gura Humorului. La fara locului a fost identificat capacul din material plastic ce acopera suportul carligului de tractare montat in bara de protectie fata, din partea dreapta, avand sigla producatorului dar si resturi de culoare rosie. Asa au aflat politistii ce culoare are masina implicata in accident si ce marca este. In urma masurilor operative intreprinse de politisti, autoturismul implicat in accident a fost identificat la domiciliul unui barbat de 67 de ani din orasul Gura Humorului, acesta prezentand avarii si urme ale implicarii in evenimentul rutier.

Cu ocazia audierii, barbatul a recunoscut faptul ca a fost implicat intr-un eveniment rutier, insa a crezut ca a lovit un caine. Cei doi participanti la trafic au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ pentru conducatorul auto si de 0,87 mg/l alcool pur in aerul expirat pentru pieton, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauz dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de vatamare corporala din culpa si parasirea locului accidentului fara incuviintarea politiei, ce va fi solutionat procedural.