Barbatul de 55 de ani s-a ales cu dosar penal.

Un sofer din Izvoarele Sucevei a fost prins la volan cu o alcoolemie de 1,03 mg/l alcool pur in aerul expirat. Duminica, ora 20.20, un echipaj de politie din cadrul Sectiei 11 Pojorata, pe Drumul Forestier Alunis de pe raza comunei Izvoarele Sucevei, au oprit autoturismul condus de un barbat de 55 ani, din comuna Izvoarele Sucevei. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind de 1.03 mg/l alcool pur in aerul expirat si i s-au recoltat probe biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal privind infractiunea de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului".