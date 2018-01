Barbatul si-a abandonat vehiculul la o distanta de aproximativ doi kilometri de locul producerii accidentului. Sotia acestuia a mers la politie si a declarat ca ea a produs accidentul. Individul a fost retinut pentru 24 de ore.

Un sofer din Malini a dat cu masina peste un pieton si a parasit locul accidentului. Individul avea persmisul de conducere suspendat. Politistii l-a retinut pe barbat pentru 24 de ore. Luni, ora 19.15, I.P.J. Suceava a fost sesizat despre faptul ca, pe DJ 209A, din comuna Malini, a avut loc un accident rutier, soldat cu ranirea unei persoane, iar conducatorul auto a plecat de la fata locului. Din primele cercetari, politistii au stabilit faptul ca, in timp ce conducea autoturismul pe DJ 209A, un conducator auto a surprins si accidentat grav un barbat de 40 de ani, din comuna Malini, care se afla pe partea carosabila, dupa care, a parasit locul faptei si a abandonat vehiculul la o distanta de aproximativ doi kilomeri de locul producerii evenimentului. Victima a fost transportata cu ambulanta la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. Pe timpul cercetarilor, la locul faptei s-a prezentat o femeie de 25 de ani, din municipiul Suceava, care a declarat faptul ca, ea a condus autoturismul in care se afla ca pasager si sotul ei de 31 de ani, din comuna Malini. Cei doi soti au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ pentru femeie si de 0,09 mg/l alcool pur in aerul expirat, pentru barbat, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.In urma investigatiilor, politistii au stabilit faptul ca, autoturismul a fost condus de barbatul de 31 de ani, care are dreptul de a conduce suspendat, sens in care, s-a dispus retinerea acestuia pentru 24 ore, fiind incarcerat in arestul I.P.J. Suceava, urmand ca, marti, sa fie prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Falticeni cu propunere de arestare preventiva. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "vatamare corporala din culpa", "parasirea locului accidentului fara incuviintarea politiei" si "conducerea unui autovehicul de catre o persoana care are dreptul de a conduce suspendat", ce va fi solutionat procedural.