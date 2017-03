Barbatul de 46 de ani a refuzat sa fie testat cu aparatul etilotest.

Un sofer din Radauti a fost prins de politisti beat la volan. Joi, in jurul orei 21.00, un echipaj rutier din cadrul Politiei municipiului Radauti a oprit pentru control pe raza localitatii, autoturismul condus de un localnic de 46 de ani. Intrucat emana halena alcoolica, politistii i-au solicitat conducatorului auto sa se supuna testului cu aparatul etilotest, insa acesta a refuzat, motiv pentru care, a fost condus la spital, unde i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.