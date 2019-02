Un sofer din Salcea, prins mort de beat la volan, a incercat sa fuga de politisti

Un barbat de 44 de ani, din orasul Salcea, a fost prins mort de beat la volan. Acesta a incercat sa fuga din spital pentru a se sustrage recoltarii probelor biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. Duminica seara, o patrula mixta din cadrul Politie orasului Salcea si a Postului de politie Dumbraveni a oprit pentru control pe raza orasului Salcea, autoturismul condus de un localnic de 44 de ani.

Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind de 1,08 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, a incercat sa se sustraga recoltarii probelor biologice, insa a fost imobilizat si incatusat de politisti, refuzand recoltarea probelor biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.

Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "refuzul sau sustragerea conducatorului unui vehicul de a se supune prelevarii de mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei".