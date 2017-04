Un sofer din Vicovu de Jos a accidentat mortal o biciclista si a plecat de la locul faptei

Dupa o ora de la producerea accidentului soferul s-a prezentat la sediul politiei.

Un sofer din Vicovu de Jos a accidentat mortal o biciclista. Joi, in jurul orei 20.40, in timp ce conducea autoturismul pe strada Stefan cel Mare, din orasul Vicovu de Sus, din cauza neatentiei, un barbat de 39 de ani, din comuna Vicovu de Jos, a acrosat si accidentat mortal o femeie de 76 de ani, din localitatea Bivolarie, care se deplasa pe bicicleta in aceeasi directiei, fara a purta vesta reflectorizanta si fara ca bicicleta sa fie echipata cu sistem de iluminare si dispozitive reflectorizant-fluorescente. Dupa producerea accidentului, conducatorul auto a plecat de la fata locului, insa, dupa circa o ora, s-a prezentat la sediul Politiei orasului Vicovu de Sus, recunoscand fapta.La fata locului s-a deplasat un echipaj SMURD, care a constatat decesul femeii de 76 de ani.Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Autoturismul condus de barbat, cu numar de circulatie provizoriu, avea autorizatia de circulatie expirata din data de 18 ianuarie. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.