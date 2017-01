Un sofer din municipiul Suceava a fost prins de politisti beat la volan

Barbatul de 37 de ani avea o alcoolemie de 0,58 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Un echipaj al Serviciului Rutier Suceava, in timp ce efectua serviciul de supraveghere si control al traficului rutier, miercuri dimineata, pe DJ 208 A, comuna Udesti, sat Luncusoara, a oprit pentru control un autoturism care circula din directia Udesti catre Suceava pentru a testa conducatorul auto cu aparatul etilotest. Intrebat fiind daca a consumat bauturi alcoolice, conducatorul auto de 37 ani, din municipiul Suceava, a raspuns afirmativ, motiv pentru care a fost testat cu aparatul etilotest. In urma testarii a rezultat o concentratie alcoolica de 0,58 mg/l alcool pur in aerul expirat. Ulterior barbatul a fost condus la Spitalul Judetean Suceava unde i-au fost prelevate doua probe biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. Cercetarile sunt continuate in cauza sub aspectul savarsirii infractiunii de "conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea detinerii permisului de conducere de catre o persoana, care, la momentul prelevarii mostrelor biologice de sange are o imbibatie alcoolica in sange de peste 0,80 g/l alcool pur in sange".