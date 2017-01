Un sofer din municipiul Suceava a fost prins la volan cu o alcoolemie de 1.00

Zeci de soferi beti la volan prinsi in trafic de politistii suceveni. Vineri, ora 19.00, Sectia 8 Politiei Rurale Darmanesti a fost sesizata despre faptul ca, pe raza satului Serbauti, a avut loc o tamponare, iar un conducator auto a plecat de la fata locului. Politistii deplasati la fata locului au identificat pe DN 2, cele doua autoturisme implicate in tamponare si pe conducatorii auto, un barbat de 39 de ani, din comuna Serbauti si un tanar de 20 de ani din comuna Balcauti. Cei doi soferi au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ pentru tanarul de 20 de ani si de 0,79 mg/l alcool pur in aerul expirat, pentru barbatul de 39 de ani, care, a fost condus la spital, unde i s-au recoltat probe biologice in vedere stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural. In noaptea de vineri spre sambata, ora 00.17, un echipaj din cadrul Serviciului Rutier Suceava a oprit pentru control pe strada Bogdan Voda din municipiul Radauti, autoturismul inmatriculat in strainatate, condus de un localnic de 40 de ani. Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,42 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. In cauza s-a intocmit dosar penal, ce va fi solutionat procedural. Sambata, ora 19.30, o patrula din cadrul Sectiei 2 Politie Rurala Ipotesti a oprit pentru control, autoturismul condus de un barbat de 52 de ani din municipiul Suceava care circula din directia Ipotesti spre Bosanci, avand un mers sinusoidal. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,89 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Acesta s-a ales cu dosar penal. Sambata, ora 20.19, un echipaj de politie a oprit pentru control pe DJ 208A, din localitatea Dolhasca, autoturismul condus de un localnic de 38 de ani. Barbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,82 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Acesta s-a ales cu dosar penal. Sambata, ora 22.50, un echipaj din cadrul Politiei orasului Salcea, a oprit pentru control pe DN 29, pe raza localitatii, autoturismul condus de un barbat de 58 de ani din municipiul Suceava. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,00 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural. In noaptea de sambata spre duminica, ora 00.25, un echipaj rutier din cadrul Politiei municipiului Vatra Dornei, a oprit pentru control pe strada Unirii din localitate, autoturismul condus de un tanar de 24 de ani din comuna Ciocanesti. Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,45 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural. Duminica, ora 02.50, o patrula din cadrul Sectiei 8 Politie Rurala DarmaneÅŸti a oprit pentru control pe DJ 178A, din comuna Todiresti, autoturismul inmatriculat in strainatate condus de un tanar de 25 de ani din orasul Cajvana. Tanarul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,45 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural. Duminica, ora 09,40, patrula de siguranta publica din cadrul SPR 3 Marginea, a oprit pentru control pe DJ 209K, pe raza comunei Marginea, autoturismul condus de catre un barbat de 49 ani, localnic, care are suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice din 01 aprilie 2016. De asemenea, in urma testarii cu etilotestul, a rezultat o alcoolemie de 0,35 mg/l alcool pur in aerul expirat, fiind intocmit proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei. Barbatul s-a ales cu dosar penal.