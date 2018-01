In cadrul actiunii s-au aplicat sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 62.000 lei.

Un sofer din municipiul Suceava a fost prins la volan cu o alcoolemie de 1,16 mg/l alcool in aerul expirat. In perioada 04- 07 ianuarie, Serviciul Rutier Suceava si formatiunile de profil din cadrul politiilor municipale si orasenesti au organizat o actiune pe linia depistarii si sanctionarii persoanelor care conduc autovehicule dupa ce au consumat bauturi alcoolice. Au fost testati alcoolscopic 74 conducatori auto, fiind constatate 15 infractiuni, dintre care cinci constituind fapte de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante. S-au aplicat 130 sanctiuni contraventionale, in valoare de 62.440 lei. Au fost retinute 14 permise de conducere retinute si retrase 11 certificate de inmatriculare. In data de 4 ianuarie, ora 16.20, un echipaj din cadrul Politiei Municipiului Vatra Dornei, a oprit pentru control pe DN 17B, din orasul Brosteni, autoutilitara condusa de un localnic de 48 de ani. Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,60 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural. In data de 5 ianuarie, o patrula din cadrul Sectiei 7 Politie Rurala Malini a oprit pentru control pe un DC din comuna Cornu Luncii, autoturismul condus de un localnic de 37 de ani, care avea o alcoolemie de 0,81 mg/l alcool pur in aerul expirat, motiv pentru care, a fost condus la spital, unde, acesta a refuzat recoltarea de mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Barbatul s-a ales cu dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei", ce va fi solutionat procedural. In data de 6 ianuarie, in jurul orei 16.00, un echipaj din cadrul Serviciului Rutier Suceava a oprit pentru control pe DJ 178, din comuna Balaceana, autoturismul condus de un barbat de 38 de ani, din municipiul Suceava. In urma testarii efectuate cu aparatul etilotest a conducatorului auto, acesta a indicat valoarea de 1,16 mg/l alcool pur in aer expirat, motiv pentru care, barbatul a fost condus la spital, unde, i s-au recoltat mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Acesta s-a ales cu dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural. "Pentru a nu pune atat propria viata in pericol, cat si a celorlalti participanti la trafic, politistii recomanda soferilor sa nu consume alcool atunci cand urca la volan", a precizat Ionut Epureanu, purtator de cuvant IPJ Suceava.